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02.06.2020 - 22:15 |

Gol sevincinde George Floyd'u anan futbolcuya ceza

Macaristan Futbol Federasyonu, gol sevincinde "George Floyd iÃ§in adalet" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtÃ¼ gÃ¶steren Tokmac Nguen'e kÄ±nama cezasÄ± verdi.Â

Gol sevincinde George Floyd'u anan futbolcuya ceza
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Macaristan Futbol Federasyonu, attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± "George Floyd iÃ§in adalet" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtÃ¼ gÃ¶steren Tokmac Nguen'e kÄ±nama cezasÄ± verdi.Â 

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, disiplin kurulunun oyunucuya kÄ±nama cezasÄ± verildiÄŸi, hareketin tekrarlanmasÄ± halinde fiili ceza uygulanacaÄŸÄ± duyuruldu.Â 

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine sahada tepki gÃ¶steren futbolculara ceza verilmemesi iÃ§in kulÃ¼plere ve organizatÃ¶rlere Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.

Gol sevincinde George Floydu anan futbolcuya ceza

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