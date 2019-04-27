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27.04.2019 - 10:10 | | AA

Golden State, Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi

NBA'de play-off'larında Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 129-110 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-2'ye getirerek Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'ın rakibi oldu.

Golden State, Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi
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NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off ilk tur 6. karşılaşmasında Los Angeles Clippers'a konuk olan Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in skorer oyununun yardımıyla mücadeleden 129-110 galip ayrıldı.

Warriors'ta Durant, 38'i ilk yarıda olmak üzere 50 sayıyla galibiyette başrolü oynayıp, play-off'lardaki kariyer rekorunu kırdı. Draymond Green 16 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Stephen Curry ise 24 sayı, 6'şar asist ve ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Clippers'ta Danilo Gallinari 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Shai Gilgeous-Alexander ise 22 sayı ve 6 asistlik performans sergiledi.

Seriyi 4-2'ye getirerek tur atlayan Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'la karşılaşacak.

NBA play-off'larına, Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (0-0) ve Denver Nuggets-San Antonio Spurs (3-3) maçlarıyla devam edilecek.

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