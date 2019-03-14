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14.03.2019 - 10:05 | | AA

Golden State, Houston'ı deplasmanda mağlup etti

NBA'de oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 106-104 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Golden State, Houston'ı deplasmanda mağlup etti
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, zirve mücadelesi veren Houston Rockets'ı deplasmanda iki sayı farklı geçerken, rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

Konuk takımda Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadı. DeMarcus Cousins 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.

James Harden'ın 29 sayı, 10 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Chris Paul ise 24 sayı üretti.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 108-96

Washington Wizards-Orlando Magic: 100-90

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 132-111

Miami Heat-Detroit Pistons: 108-74

Houston Rockets-Golden State Warriors: 104-106

Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-114

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