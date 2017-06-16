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16.06.2017 - 13:45 | | AA

Golden State Warriors şampiyonluğu kutluyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 play-off final serisinde Cleveland Cavaliers'a 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşanGolden State Warriors, zaferini taraftarlarıyla kutladı.

Golden State Warriors şampiyonluğu kutluyor
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Golden State Warriors'ta şampiyonluk kutlamaları
Golden State Warriors'ta şampiyonluk kutlamaları
Golden State Warriors'ta şampiyonluk kutlamaları
Golden State Warriors'ta şampiyonluk kutlamalarıHaberin Tüm Fotoğrafları

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 play-off final serisinde Cleveland Cavaliers'a 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşanGolden State Warriors, zaferini taraftarlarıyla kutladı.

Golden State Warriors'ın son üç yılda ikinci kez kazandığı şampiyonluk için Oakland kentinde 1 milyondan fazla taraftarın katıldığı tören düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı organizasyonda alanı dolduran binlerce taraftara seslenen basketbolcular daha sonra üstü açık otobüsle törene katılanları selamladı.

Finallerin en değerli oyuncusu seçilen Kevin Durant ile birlikte taraftarları selamlayan Stephen Curry, tören boyunca ilgi odağı oldu.

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