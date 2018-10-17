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17.10.2018 - 09:57 |

Golden State Warriors sezona galibiyetle başladı

NBA'de 2018-2019 normal sezonu dün gece oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Golden State Warriors sezona galibiyetle başladı
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Sezonun açılış maçında şampiyonluğun iddialı takımları arasında gösterilen Boston Celtics evinde, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ersi 105-87 mağlup etti.

Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-100 mağlup etti.

Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle triple double'ın kıyısından dönerken, Kevin Durant 27 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle Curry'e eşlik etti.

Süper yıldızı Russell Westbrook'tan yoksun oynayan Thunder'da Paul George 27 sayı, 5 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken, takıma sezon başında katılan Dennis Schröder 21 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle iyi bir performans sergiledi. Steven Adams ise 17 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 2 top çalmalık bir performans sergiledi.

Bu arada Warriors takımı karşılaşma öncesinde şampiyonluk yüzüklerini aldı.

Golden State Warriors sezona galibiyetle başladı

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Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı, 9 ribaund, 3 asist, Marcus Morris 16 sayı, 10 ribaund, Jaylen Brown 12 sayı, 5 ribaund, 2 asistle galibiyette pay sahibi olurken, takımın yıldızı Kyrie Irving maçı 7 sayı, 4 ribaund, 7 asistle tamamladı. Geçen sezonun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle tüm bir sezonu kaçıran Gordon Hayward ise ik maçında 10 sayı, 5 ribaund, 4 top çalmalık bir performans sergiledi.
Philadelphia'da Ben Simmnons 19 sayı, 15 ribaund, 8 asist, 4 top çalma, ve 2 bolkluk performansıyla Celtics'e karşı durmaya çalışırken, Joel Embiid 23 sayı, 10 ribaundla double double'a ulaştı. Kenardan gelen JJ Redick 16 sayıyla çift haneli skorla oynayan diğer oyuncu oldu. Mlili basketbolcumuz Furkan Korkmaz ise maçın bitimine 1:27 dakika kala oyuna dahil olurken, herhangi bir istatiktik üretme şansı bulamadı.
Golden State Warriors sezona galibiyetle başladı

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