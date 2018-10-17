Golden State Warriors sezona galibiyetle başladı
NBA'de 2018-2019 normal sezonu dün gece oynanan iki karşılaşmayla başladı.
Sezonun açılış maçında şampiyonluğun iddialı takımları arasında gösterilen Boston Celtics evinde, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ersi 105-87 mağlup etti.
Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-100 mağlup etti.
Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle triple double'ın kıyısından dönerken, Kevin Durant 27 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle Curry'e eşlik etti.
Süper yıldızı Russell Westbrook'tan yoksun oynayan Thunder'da Paul George 27 sayı, 5 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken, takıma sezon başında katılan Dennis Schröder 21 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle iyi bir performans sergiledi. Steven Adams ise 17 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 2 top çalmalık bir performans sergiledi.
Bu arada Warriors takımı karşılaşma öncesinde şampiyonluk yüzüklerini aldı.