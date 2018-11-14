Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Golden State Warriors'u, Kevin Durant sırtladı
14.11.2018 - 10:03 |

Golden State Warriors'u, Kevin Durant sırtladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Atlanta Hawks'ı 110-103 yendi.

Golden State Warriors'u, Kevin Durant sırtladı
ABONE OL

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, evinde Hawks'ı Kevin Durant ve Klay Thompson ikilisinin 53 sayılık katkısıyla 110-103 mağlup ederek 15. maçında 12. galibiyetini aldı.

Stephen Curry ve Draymond Green'in forma giymediği maçta son şampiyon Warriors adına Durant, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, Thompson 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi ekipte Quinn Cook 18, Jonas Jerebko 14 sayı attı.

Art arda 4. olmak üzere 10. maçını kaybeden Hawks'ta Taurean Prince 22, Kent Bazemore 18, Alex Len 14 sayı kaydetti.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 113-89

Denver Nuggets-Houston Rockets: 99-109

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 110-103

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber