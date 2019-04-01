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01.04.2019 - 09:55 | | AA

Golden State'den Charlotte'a 47 sayı fark

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, Charlotte Hornets'ı 47 sayı farkla 137-90 mağlup etti.

Golden State'den Charlotte'a 47 sayı fark
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors'ın sahasında Hornets'ı 137-90 mağlup ettiği maçta Stephen Curry 25 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performansıyla galibiyette ön plana çıktı.

Sezonun 52. galibiyetini alan Warriors'ta Klay Thompson 24 sayı, Quinn Cook 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Kevin Durant 11 sayı, 2 ribaunt, 9 asistle oynadı. Kariyerinde bin 788 üç sayı isabetine ulaşan Thompson, Rashard Lewis'i geride bırakarak bu alanda NBA'in tüm zamanlar listesinde 16. sıraya yükseldi.

Bu sezon 41. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 10'uncusu Hornets'ta Willy Hernangomez 22, Jeremy Lamb 11, Frank Kaminsky 10 sayı attı.

Hawks, Bucks'ı uzatmada geçti

Atlanta Hawks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks'ı uzatmada 136-135'lik skorla geçti.

Hawks'ta Justin Anderson 24 sayı, 12 ribaunt, John Collins 23 sayı, 12 ribaunt, Alex Len 23 sayı, 6 ribaunt, Trae Young 12 sayı, 16 asistle sezonun 28. galibiyetine katkı sağladı.

Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği mücadelede Bucks adına Sterling Brown 27 sayı, 9 ribaunt, Tim Frazier 20 sayı, 15 asist, Brook Lopez 19 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi. Sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan Bucks'ta Ersan İlyasova ise 21 dakika 58 saniye süre aldığı maçı 7 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 136-135 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 103-106

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 102-130

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 106-113

Denver Nuggets-Washington Wizards: 90-95

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 137-90

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 113-96

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