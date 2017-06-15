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15.06.2017 - 12:27 | | AA

Golden State'te West ayrılık kararı aldı

Golden State Warriors'ın yönetim kurulu üyesi Jerry West, görevinden ayrılma kararı aldı.

Golden State'te West ayrılık kararı aldı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 final serisinde Cleveland Cavaliers'ı 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors'ın yönetim kurulu üyesi Jerry West, görevinden ayrılma kararı aldı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, takımın yönetim kuruluna 2011 yılının mayıs ayında giren 79 yaşındaki West'in görevini bırakacağı belirtildi.

ABD basını, 2015 yılında Golden State Warriors'ın 40 yıllık şampiyonluk özlemine son vermesinde katkıda bulunan West'in, bir sonraki durağının Los Angeles Clippers olacağını ve burada da benzer bir pozisyonda görev alacağını iddia etti.

Golden State Warriors'ın çoğunluk hisselerinin sahibi Joe Lacob, yaptığı açıklamada, kulübe büyük bir değer katan West'in lig tarihinin en başarılı isimlerinden olduğunu ve kararını saygıyla karşıladıklarını kaydetti.

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