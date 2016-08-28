Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman farklı kaybettikleri bir maç olduğunu söylerken, rakibin 3-0'lık galibiyetine gölge düşüremeyeceklerini vurguladı.

Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bazı şanssızlıklarımız var oyun içerisinde. İlk devre yediğimiz birinci golde iyi pas, vuruş kalitesi iyi değildi bizim kendi ayağımızı içerisine çarpan top, ilk golü kendimiz attık. Yani vuruş kalitesi iyi olup gol olsa ayakta alkışlarız. Ama o topun yön değiştirip gol olması bizim adımıza büyük bir şanssızlık. Golden sonra iyi oynamadık. İkinci yarı pozisyonlarımız var, direkten dönen veya hücum oynayıp rakip alanda çoğalıp sağdan soldan geldiğimiz ataklar var. Fakat bir türlü golü atamadık” dedi.

“Usta ayaklara ihtiyacımız var”

Yedikleri ikinci golde hataları olduğunu anlatan Karaman, "Ondan sonra farklı bir mağlubiyeti yaşadık. Futbol kırılgan bir oyun. 1-0 devam eden, oyun üstünlüğü bizde, hakimiyeti bizde, belki kontra ataktan gol yemeye biliriz, arkada boş alanlar oluşturuyoruz ama pozisyon üretiyoruz. Bazı usta ayaklara ihtiyacımız var, bunu zaten biliyoruz, bunu başkan da, yönetim de, ben de biliyorum. Genç bir takımız, kalecimiz, oyuna giren oyuncular çok genç. Beli yerde bazı şeyleri iyi yapamıyoruz. Bu oyuncuları kazandırmak, bu oyuncuları Türk futboluna ve takıma kazandırmak bazen maçı da kaybettiriyor size. Takviye yapmak zorundayız. Maalesef transferlerde doğru oyuncuyu alma noktasında bir çok zorluk yaşıyoruz. Normalde iki transfer geçen hafta biterdi ama araya başka şeyler giriyor. Lig uzun bir maraton. Transfer Türkiye’de çok farklı bir olay. Ama kulüp transfer noktasında doğru oyuncular konusunda çalışılmaları iyi bir şekilde yapıyor. Transfer yapmak zorundayız ve bir şeyler feda edilecek artık" diye konuştu.