Gomez'e 8-0'lık maçın ardından sert eleştiri!

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Mario Gomez'in San Marino karşısındaki performansı Çizme'de alay konusu oldu. Panzerler rakibini deplasmanda 8-0 yenerken, yıldız futbolcu ilk 11'de başladığı maçta 71 dakika sahada kalmış ancak skora katkı yapamamıştı.

Tuttosport gazetesi, sekiz gol atılan maçta Almanya'nın forveti Gomez'in fileleri havalandıramamasına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "San Marinolu futbolcular ellerinden geleni yaptı. Almanya herhangi bir esneklik tanımadı. Tek kaçıran Mario Gomez'di. Ortalarda görünmüyor, göründüğünde de gol kaçırıyordu".

Corriere dello Sport'ta, "Almanya San Marino'yu çok rahat yendi. Gomez ise hayal kırıklığı yarattı. İkinci yarıda net bir gol kaçırdı" ifadeleri kullanıldı.

La Repubblica, "Almanya fazla zorlanmadan sonuca gitti. Ancak Gomez fazla kaba davranmak istememiş olacak ki gol atamadı" satırlarına yer verdi.