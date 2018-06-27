Gomis'in favorisi Fransa

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki favorisinin Fransa olduğunu söyledi.



Gomis, "adidas Creator Collective-Dünya Kupası Evi"nde futbolseverler ile bir araya geldi.



Katılımcılarla sohbet eden 32 yaşındaki futbolcu, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın daha önceki organizasyonlara göre farklı ve sürprizli olduğunu belirterek, Fransa, Brezilya ve Almanya gibi takımların çok zorlandıklarını vurguladı.



Dünya Kupası'ndaki favorisinin ülkesi Fransa olduğunu aktaran Gomis, ailesinin kökenleri sebebiyle Senegal'i desteklediğini kaydetti.



Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin organizasyonda olamaması ve Galatasaraylı futbolcuların Dünya Kupası'ndaki performansıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Bana ve aileme harika bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye'nin de Dünya Kupası'nda olmasını isterdim. Türkiye'yi desteklemek beni çok mutlu ederdi. Galatasaray'daki üç takım arkadaşımın Dünya Kupası'ndaki bireysel performansları ise hayli başarılıydı. Tatilde ailemle vakit geçirmem sebebiyle tüm maçları izleyemesem de onları takip ettim. Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo'nun takımları üst turlarda başarılı sonuçlar almaya devam edebilir. Younes Belhanda'nın formasını giydiği Fas ise hayli zor bir grupta olmasına rağmen başarılı performans sergiledi. Belhanda da takımının başarılı oyuncuları arasındaydı."