Gomis'ten Fransa'ya Muslera uyarısı!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Gomis, milli takım oyuncularını Uruguay maçı öncesi uyardı.

Sport + Football'da Dünya Kupası yayınına bağlanan Gomis takım arkadaşı Muslara'ya övgüler yağdırıp "Karşı karşıya pozisyonlarda iyi. Bu sezon kafa toplarından çok gol yedik. Yan toplarda zamanlama hatası yapabiliyor. Ama penaltılara kalmasını istemem. Çünkü Muslera, Fransa'yı tek başına durdurabilir" dedi.

(Sabah)