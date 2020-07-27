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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Gönül Gönül için karar verme zamanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
27.07.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Gönül Gönül için karar verme zamanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Beşiktaş’tan yeni sözleşme, Fenerbahçe’den transfer teklifi alan Gökhan Gönül’ün düşünme aşamasında olduğu belirlendi. Tecrübeli oyuncunun kararını kısa süre içinde kendisinin kamuoyuna açıklayacağı ifade edildi

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Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül’ün önümüzdeki sezon hangi kulübün formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Dört yıl top koşturduğu siyah-beyazlılardan yeni sözleşme, eski kulübü Fenerbahçe’den ise transfer teklifi alan 35 yaşındaki başarılı futbolcunun karar aşamasında olduğu belirtildi.


Transfer haberleri | Gönül Gönül için karar verme zamanı Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Bütçeyi 30 milyon euro seviyesine çekmeye çalışan Beşiktaş’ın, kariyerinin belki de son sözleşmesine imza atacak olan Gökhan’ın yıllık ücretinde ciddi bir indirim yapmak istediği ifade edildi.

Bu sezon 1 milyon 650 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başına 4 bin euro kazanan deneyimli futbolcunun, siyah-beyazlıların indirimli sözleşme teklifine henüz olumlu yanıt vermediği kaydedildi. Fenerbahçe’nin Gökhan Gönül’e yaptığı teklifin ise Beşiktaş’ın önerisinden daha yüksek olduğu ileri sürüldü.

Menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelerini sürdüren Gökhan’ın kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun kariyeriyle ilgili kararını kamuoyuna kendisinin açıklayacağı aktarıldı.

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