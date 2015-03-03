Fener Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencileri ile birlikte okuma saatine katılan Necati Hutoğlu, öğrencilere okumanın önemini anlattı, nasihatlerde bulundu. Her işin başının eğitim olduğuna dikkat çeken Hutoğlu, RENK projesinin başarıya ulaşması ve Rize'nin eğitim sıralamasının yukarılara çıkması için dua etti. Hutoğlu duasında, "Rize'yi her ilimde muvaffak ve önde eyle, eğitimcileri utandırma aziz eyle, eğitimcilere yardımcı ol yarabbi" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜNÜZ MÜ BENİM DUAM RİZESPOR'U NE ETTİ?"

Çaykur Rizespor için yaptığı duayı hatırlatan Necati Hutoğlu, "Benim duam öyle bildiğiniz gibi değil. Gördünüz mü benim duam Rizespor'u ne etti?" dedi. Hocanın bu sözü sınıfta gülüşmelere yol açtı. Okul çıkışında stayumdaki duasının sorulmasını üzerine konuşün Necati Hutoğlu, "Allah duamızı kabul etti, bizi mahcup etmedi, utandırmadı. Benim evliyalığım ve kerametim yok. Mevlam verdiyse kendisi verdi. Benim bir fonksiyonum olduğu kanaatinde değilim. Bütün takımlara eşit mesafedeyim ama burada milliyetçilik hakkımı kullandım. Bu olaydan sonra telefonlarım susmadı. Arayanlar dua istiyor. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Necati Hutoğlu, Trabzonspor'un liderliği için de duacı olduğunu belirterek şampiyonlukların İstanbul'dan Karadeniz'e gelmesini diledi.