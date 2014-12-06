Götze'nin kramponuna 2 milyon euro

Almanya Milli Takımı'na 2014 FIFA Dünya kupasını kazandıran krampon, 2 milyon euroya alıcı buldu.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya ile Arjantin arasında oynanan 2014 Dünya Kupası finalinin uzatma dakikalarında Mario Götze'nin gol atarak takımını dünya şampiyonluğuna taşıdığı krampon, "Çocuklar İçin Bir Kalp" adlı hayır kuruluşunun düzenlediği organizasyonda müzayedeye çıkarıldı.

Bayern Münih forması giyen 22 yaşındaki Götze'nin kramponu, 2 milyon euroya alıcı buldu. Elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım amacıyla kullanılacak.

Müzayedenin ardından duygularını aktaran Götze, "Bu çok heyecan verici, böyle bir durumu hayal bile edemezdim. 2 milyon euro gerçekten de büyük bir rakam. Önemli olan, bunun sadece bir ayakkabı olmaması ve gelirinin iyi amaçlar için kullanılacak olması" ifadelerini kullandı.