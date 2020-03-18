Gözbaşı: Hocamı İstanbul'a uçakla göndermeyeceğim

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçı öncesi açıklama yaptı.

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'e konuşan Başkan Gözbaşı, "Cuma günü Fenerbahçe maçı için henüz uçak bileti almadık, bekliyoruz. Benim hocam risk grubunda. Ya bir şey olsa? Hocamı İstanbul'a uçakla göndermeyeceğim. Özel arabayla gidecek" dedi.

Kayserispor'u 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Prosinecki çalıştırıyor.

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