Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Gözbaşı: Hocamı İstanbul'a uçakla göndermeyeceğim
18.03.2020 - 20:33 |

Gözbaşı: Hocamı İstanbul'a uçakla göndermeyeceğim

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gözbaşı: Hocamı İstanbul'a uçakla göndermeyeceğim

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçı öncesi açıklama yaptı.

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'e konuşan Başkan Gözbaşı, "Cuma günü Fenerbahçe maçı için henüz uçak bileti almadık, bekliyoruz. Benim hocam risk grubunda. Ya bir şey olsa? Hocamı İstanbul'a uçakla göndermeyeceğim. Özel arabayla gidecek" dedi.

Kayserispor'u 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Prosinecki çalıştırıyor. 

BARCELONA'LI YILDIZLAR EVLERİNDE...

Gözbaşı: Hocamı İstanbula uçakla göndermeyeceğim

Nelson Semedo salonda çalıştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde açıklama

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde açıklama

2020 AFC Asya Kupası maçları ertelendi

2020 AFC Asya Kupası maçları ertelendi

Galatasaray'da antrenman iptal edildi

Galatasaray'da antrenman iptal edildi

Sıradaki Haber