Gözler Gekas'ın üzerinde!

Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçıyla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, daha sonraki Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında ise sevinemediklerini söyledi.

Süper Lig'de kalite ve mücadelenin giderek yükseldiğini ifade eden Şan, bütçesi küçük takımların işinin daha da zorlaştığını dile getirdi.

Şan, bir taraftan geçmiş yıllardan kalan borçları ödediklerini, bir yandan da ligde kalıcı bir takım oluşturmak için transferin son anına kadar fırsatları değerlendirdiklerini belirtti.

Teknik direktör Uğur Tütüneker'in talepleri doğrultusunda takıma iyi takviyeler yaptıklarını vurgulayan Şan, şunları kaydetti:

"Alternatifli bir kadro oluşturarak teknik ekibin elini kolaylaştırdığımızı düşünüyorum. Temennimiz; Konya'nın ligde kalıcı olması. Üst sıraları zorlamak için çalışacağız. Söz sırası bundan sonra teknik ekip ve futbolcularda. İyi bir sezon geçiririz diye düşünüyorum. Konyaspor hak ettiği yerde olmalı. Büyük bir camiayız ve büyük bir şehirde yaşıyoruz. Porto'dan Djalma'yı uzun süredir takip ediyorduk ve son anda kadroya kattık. Mehmet Güven ve Ergün Teber kendilerini ispatlamış futbolcular. Ramos da kanat oyuncusu olarak iyi bir alternatif."

Theofanis Gekas...

Başkan Şan, Gekas'ı alarak önemli bir transfere imza attıklarını, bu futbolcudan beklentilerin yüksel olduğunu ifade etti.

Gekas'ın Akhisar Belediyespor ile olan sözleşmesini feshetmesinden sonra devreye girdiklerini anımsatan Şan, "Gekas ile bazı kulüplerin önerdiği ücretin altında anlaştık. Buradaki ortamı görmüş olmalı. Bunlar biraz da nasip kısmet işi. Kendisinden en iyi şekilde faydalanacağız. Gekas kaliteli ve profesyonel bir golcü. Ligde Akhisar Belediyespor forması altında attığı gol sayısını egale etmesi lazım. Çünkü iyi bir takımımız var" diye konuştu.

Şan, Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden Elazığspor'a konuk olacaklarını, lige verilen aranın ardından bu maçı kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istediklerini sözlerine ekledi.