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10.01.2021 - 14:34 | | İZMİR (AA) -

Göztepe, 6 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, son 6 karşılaşmada sadece 1 puan topladı.

Göztepe, 6 haftadır kazanamıyor
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 Ligde son olarak 7. hafta erteleme maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Göztepe, 18 puan ve averajla 5. sırada girdiği 12. haftadan itibaren çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.

Bu periyotta arka arkaya Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıktan sonra Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Göztepe, 19 puan ve averajla 14. durumda yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör İlhan Palut'un bugün kulüp başkanı Mehmet Sepil'le bir araya geleceği öğrenildi.

İlk devrenin son 3 maçında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olduktan sonra 19 Ocak Salı günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, 21. hafta mücadelesinde 24 Ocak Pazar günü Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak.

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