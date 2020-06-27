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27.06.2020 - 18:57 |

Göztepe - Alanyaspor: 3-3

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Alanyaspor'u evinde konuk etti. Mücadele 3-3 sona erdi.

Göztepe - Alanyaspor: 3-3
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Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Alanyaspor'u evinde konuk etti. Maç 3-3 sona erdi.

Göztepe'nin golleri 11. dakikada Serdar Gürler, 49. dakikada Alpaslan ve 90. dakikada Napoleoni'den geldi. Alanyaspor'un gollerini 4. dakikada Efecan Karaca, 45 ve 64. dakikalarda Cisse kaydetti.

3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakadan sonra Göztepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 45'e çıkardı

İLK 11'LER

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Kaan Kanak, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papiss Cisse, Bakasetas

 

Göztepe - Alanyaspor: 3-3

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