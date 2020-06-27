Göztepe - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Alanyaspor'u evinde konuk ediyor. Son 9 maçın 2'sini kazanarak üst sıralardan kopan Göztepe, son 8 sınavının 1'inden galibiyetle ayrılmasına rağmen Avrupa Kupaları'nı kovalayan Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.

Göztepe - Alanyaspor: 1-2

İLK 11'LER

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Kaan Kanak, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papiss Cisse, Bakasetas

Göztepe 95.Yıl Kutlaması