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27.06.2020 - 18:57 |

Göztepe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Alanyaspor'u evinde konuk edecek. Göztepe, son 8 sınavının 1'inden galibiyetle ayrılmasına rağmen Avrupa Kupaları'nı kovalayan Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Peki, Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? işte cevaplar...

Göztepe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Son 9 maçın 2'sini kazanarak üst sıralardan kopan Göztepe, son 8 sınavının 1'inden galibiyetle ayrılmasına rağmen Avrupa Kupaları'nı kovalayan Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Oynadıkları hücum futbolu ile dikkat çeken iki takım da yeni galibiyet serilerine başlamak istiyor. Bu doğrultuda bu karşılaşmayı önemli bir eşik olarak gören Göztepe ile Alanya'nın tek hedefi galibiyet.

Zorlu mücadele öncesinde Göztepe'de eksik oyuncu bulunmazken, Alanya'da, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören N'Sakala bu akşam takımını yalnız bırakacak. Hatırlanacağı üzere iki takım arasında oynanan ilk yarıdaki karşılaşmayı İzmir ekibi deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Göztepe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda

Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

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