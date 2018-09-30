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30.09.2018 - 17:55 |

Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti.

Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2
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Skorer - Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Göztepe kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 yendi, 3'te 3 yaptı.

Bornova İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Göz Göz'ü 3 puana ulaştıran golleri 24'te Jerome, 41'de Yasin Öztekin ve 61'de Castro kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 48'de Yatabare, 90+4'te Ömer Ali'den geldi.

Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 12'ye yükseltti. Atiker Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Yasin Öztürk'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde savunma oyuncularına rağmen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza alanı içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Kaleci Beto'nun rakip yarı sahaya gönderdiği meşin yuvarlak, hava topu mücadelesinde sekerek, Atiker Konyasporlu Selim Ay'ın önüne düştü. Selim'in kontrol edemediği topu kapan Yasin Öztekin'in, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
45 5. dakikada Traore'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta, kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Yağışlı havada oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle iki takımın kalecisini orta alana çağıran hakem Mete Kalkavan, yaptığı görüşmelerden sonra yaklaşık 2 dakikalık duraklamanın ardından müsabakayı tekrar başlattı.
Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 2-0 önde bitirdi.
Atiker Konyaspor 49. dakikada farkı 1'e indirdi. Hurtado'nun sağ kanatta yaptığı ortada ceza alanı içi arka tarafta topa dokunan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

61. dakikada ceza alanı önünde Jerome'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlakla ceza alanına giren Castro'nun sert şutunda, top ağlara gitti: 3-1.

65. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Göztepe'nin kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in şutunda, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

90 4. dakikada Traore'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner, topu filelere gönderdi: 3-2.

Göztepe, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar (Dk. 30 Tayfur Bingöl), Alpaslan Öztürk (Dk. 73 Poko), Borges, Yasin Öztekin (Dk. 90 Berkan Emir), Castro, Jerome
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Dk. 46 Hurtado), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Fofana (Dk. 74 Moke), Milosevic (Dk. 68 Traore), Yatabare
Goller: Dk. 24 Jerome, Dk. 41 Yasin Öztekin, Dk. 61 Castro (Göztepe), Dk. 49 Yatabare, Dk. 90 4 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Milosevic, Dk. 70 Jevtovic, Dk. 86 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 79 Reis, Dk. 82 Titi, Dk. 86 Beto (Göztepe)

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