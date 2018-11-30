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30.11.2018 - 11:26 | | İZMİR (AA)

Göztepe-Başakşehir maçındaki olaylarda 16 kişiye işlem yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de hafta başında oynananGöztepe-Medipol Başakşehir maçı sırasında çıkan olaylarla ilgili 16 kişi hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Göztepe-Başakşehir maçındaki olaylarda 16 kişiye işlem yapıldı
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İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Kasım Pazartesi günü Bornova Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sırasında meydana gelen olaylarla ilgili teknik çalışmanın tamamlandığı belirtildi.

Müsabaka sırasında sahaya yabancı madde atan 10, hakaret oluşturan söz ve davranışta bulunan 5 ve alkollü olarak spor alanına girerek taşkınlık yapan 1 şahsın tespit edildiği ve yakalandığının bildirildiği açıklamada, toplam 16 kişiye 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı kaydedildi.

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