Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe Başkan Vekili Papatya: Aleyhimize ciddi hakem hataları yapıldı
19.10.2020 - 16:24 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Aleyhimize ciddi hakem hataları yapıldı

Süper Ligin 5inci haftasında evinde Fenerbahçeye 3-2 kaybeden Göztepenin başkan vekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu.

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Aleyhimize ciddi hakem hataları yapıldı
ABONE OL

Mücadelede Göztepe aleyhine ciddi hakem hatalarının yapıldığını ifade eden Talat Papatya, Yediğimiz ilk golde Fenerbahçeli Ozan Tufanın oyuncumuz Halile bariz faulü var. Pozisyonun ardından Fenerbahçeye penaltı çalındı. Yediğimiz ikinci golde de top kornere değil auta gitti. Hakem korner pozisyonundan emin olamadı. Vücut dili dahi emin olmadığını gösteriyordu. Yan hakem de tereddüt etti. Kurallar şunu söylüyor: Kornerden emin değilseniz, aut kararı vereceksiniz. Ne olduğu belli olmayan kararla kalemizde golü görüyoruz. Topun kornere çıkıp çıkmadığından emin değilseniz inisiyatif alamazsınız diye konuştu.

Maç içinde Obinna Nwobodo ve Ozan Tufan arasındaki mücadelede yine Göztepenin aleyhine karar verildiğini anlatan Papatya, Faula maruz kalan yine bizim oyuncumuz oluyor, ancak kartı Nwobodo görüyor. Gustavonun bariz iki kart görmesi gereken pozisyon var. Oyuncumuzun ayağına basıyor ve sadece birinde sarı kart görüyor. Toplam 21 faul yapılmış ve bunun 8i bizim aynı oyuncumuza. Attığımız ikinci golde ise hakem 2 dakika orta sahaya gelmedi. Rakip takım, Biz yendiğimiz maçta dahi hakemi eleştiririz algısı yapıyor. Biz Göztepe Spor Kulübü olarak genç ve yeni hakemlerimizi destekliyoruz. Ancak genç hakemlerimiz bu çarpık ve bozuk düzene uymasın yorumunu yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Fatih Terim Alanyaspor kadrosunu belirledi! İşte Terim'in son kararı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Süper Lig'de transfere en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray detayı...

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Aleyhimize ciddi hakem hataları yapıldı

Göztepe vs Gaziantep Maçının Perde Arkası

A Milli Takım'a yeni sponsor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe Başkan Vekili Papatya: Aleyhimize ciddi hakem hataları yapıldı
    Göztepe Başkan Vekili Papatya: Aleyhimize ciddi hakem hataları yapıldı
  2. Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da
    Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da
  3. Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm
    Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm
  4. Ayhancan Güven, üst üste 3. şampiyonluğuna çok yakın
    Ayhancan Güven, üst üste 3. şampiyonluğuna çok yakın
  5. Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için imza töreni düzenlendi
    Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için imza töreni düzenlendi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Sumudica: Anlamsız savaşa sürüklenmeyeceğim

Son dakika | Sumudica: Anlamsız savaşa sürüklenmeyeceğim

Son dakika - Fenerbahçe, Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Son dakika - Fenerbahçe, Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçı! Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçı! Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber