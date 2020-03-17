Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0
Süper Lig'de erteleme maçında Göztepe konuk ettiği Çaykur Rizespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi.
Süper Lig'de oynanan erteleme maçında Göztepe kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla devirdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda corona virüs tedbirleri çerçevesinde seyircisiz oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisinin gollerini 56. dakikada Berkan ve 61'de Napoleoni kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe puanını 37'ye yükseltirken, Karadeniz ekibi 25 puanda kaldı.
İLK 11'LER:
Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.
38. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.
56. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
61. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Napoleoini'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
70. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin'in şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 77 Mossoro), Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 90 2 Yalçın Kayan), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 84 Wilczek)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Samudio, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Sasse), Garmash (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Boldrin, Skoda (Dk. 76 Boriachuk)
Goller: Dk. 56 Berkan Emir, Dk. 61 Napoleoni (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Boldrin, Dk. 66 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Napoleoni (Göztepe)
GÖZTEPE'NİN YENİ YUVASI...