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17.03.2020 - 19:04 |

Göztepe-Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de erteleme maçında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Göztepe-Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de erteleme maçında Göztepe kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma corona virüs tedbirleri çerçevesinde seyircisiz oynanıyor.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

Göztepe-Çaykur Rizespor: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER:

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda

GÖZTEPE'NİN YENİ YUVASI...

Göztepe-Çaykur Rizespor (CANLI)

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