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09.02.2020 - 12:00 | | FUTBOL ARENA

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelenebilir

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e gidemiyor. Maçın ertelenmesi gündemde...

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelenebilir

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, Trabzon üzerinden hava yoluyla İzmir'e gitmek için bugün yola çıkacaktı. Fakat bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları Rizespor kafilesine engel oldu.

Erteleme talebi

Çaykur Rizespor kafilesi karayoluyla Trabzon'a geçerek buradan hava yoluyla İzmir'e gidecekti. Fakat Trabzon'daki olumsuz hava şartları nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. Rizespor kafilesi Göztepe maçı için İzmir'e gidemedi. Karadeniz temsilcisinin yöneticileri, TFF ile temasa geçti ve maçın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Kulğp yönetimiyle federasyon yetkilileri arasında görüşmeler sürüyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Göztepe - Rizespor maçı 10 Şubat Pazartesi saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelenebilir

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