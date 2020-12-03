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03.12.2020 - 16:00 | | İZMİR (AA) -

Göztepe, depremzedeler için "temsili bilet" satacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, 9 Aralık Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı 7. hafta erteleme maçı için "temsili bilet" çıkardı.

Göztepe, depremzedeler için "temsili bilet" satacak
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenenler yararına Göztepeli İş Adamları Derneği iş birliği ile "Birlikte Aşacağız" kampanyası düzenlendi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, 9 Aralık Çarşamba günü seyircisiz oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının biletleri, depremzedelere destek olmak için 35 liradan satışa çıkarıldı.

Biletler, "https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/goztepe-alanyaspor-birlikte-asacagiz/1546319" internet adresinden satın alınabilecek.

Biletin, bağışçının mail adresine gönderileceği kaydedilirken açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyoruz. Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için emek veren herkese tekrar tekrar minnetlerimizi sunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz, haydi Aytemiz Alanyaspor maçı için satışa sunulan destek biletlerini satın alarak kenetlenmeye ve yaraları sarmaya devam edelim."

Bilet alımında Passolig tarafından komisyon alınmayacağı, bilet satışının 31 Aralık Perşembe günü saat 15.00'e kadar devam edeceği belirtildi. Kampanya kapsamında toplanan tüm bağışların "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına bağışlanacağı bildirildi.

 

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