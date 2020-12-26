 Göztepe - Fatih Karagümrük (CANLI)

İzmir ekibi Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndaiye, Jimmy, Aatif, Ndao, Mevlüt

Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.