Göztepe - Fatih Karagümrük (CANLI)
Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Maçı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...
İzmir ekibi Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
İLK 11'LER
Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni
Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndaiye, Jimmy, Aatif, Ndao, Mevlüt
Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.
Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.