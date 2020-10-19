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19.10.2020 - 07:00 |

Göztepe-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar!

Süper Lig'deki Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Atilla Karaoğlan dün akşam tartışmalı bir yönetime imza attı.

Göztepe-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar!
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Hakem Atilla Karaoğlan dün akşam tartışmalı bir yönetime imza attı. 23. dakikada Ozan Tufan’ın sol kanattan ortasında Poko’nun eline çarpan topu görmeyen Karaoğlan VAR uyarısıyla penaltıyı çaldı. Bu pozisyon öncesi Ozan Tufan’ın, Halil ile girdiği ikili mücadelede Göztepeliler faul bekledi.
Göztepe’nin kazandığı penaltıya ise Fenerbahçe cephesinden büyük tepki gösterildi. Karaoğlan, Serdar Aziz’in ceza alanı içinde Tripic’e kayarak faul yaptığına karar verdi ve penaltı verdi. Tekrar görüntülerde Serdar Aziz’in rakibine dokunmadığı görünse de VAR’dan pozisyona herhangi bir müdahale gelmedi.
Karaoğlan özellikle ikinci yarıda iki taraf için de çaldığı yanlış düdüklerle dikkat çekti.

Duran topun kralı!
Süper Lig’de Fenerbahçe duran toplardaki başarısını sürdürüyor. Ligde 5 haftada 7 gol atan sarı-lacivertliler korner ve penaltılarda etkili oldu. 7 golün 5’i duran toplardan geldi. Bu alanda ligin en iyi takımı olan Erol Bulut’un öğrencileri, sadece 2 golü akan oyunda buldu. Ç.Rize, Karagümrük ve Göztepe maçlarında, 2 penaltı ile 3 korner golü vardı. Sadece Karagümrük maçında Samatta ve Göztepe önünde Pelkas akan oyunda sevindi.

Alkışlar İrfan Can’a
Göztepe’de genç kaleci İrfan Can Eğribayat dikkat çekti. Yediği gollere karşın kurtarışlarıyla parlayan 22 yaşındaki kaleci, takımının sivrilen isimlerinden oldu. Beto’nun gitmesiyle İzmir ekibinde kaleyi devralan 1998 doğumlu İrfan Can, Fenerbahçe önünde 7 net kurtarış yaptı. Özellikle son bölümlerde Cisse, Gustavo ve Caner’in şutlarında öne çıktı.

Göztepe-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar

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