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16.02.2021 - 14:12 | | AA

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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Ligde 25. haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikten sonra 1 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. İdman, dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

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