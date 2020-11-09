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09.11.2020 - 11:41 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe fırtına gibi başlama ama...

Süper Lig'de sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5 golle yenen Göztepe, galibiyete hasret kaldığı son 6 maçta ise toplam 6 gol atabildi. Yeni sezona 5-1'lik Denizli zaferiyle başlayıp sükse yapan sarı-kırmızılılar ardından tutuk kaldı.

Göztepe fırtına gibi başlama ama...
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Süper Lig'de sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5 golle yenen Göztepe, galibiyete hasret kaldığı son 6 maçta ise toplam 6 gol atabildi. Yeni sezona 5-1'lik Denizli zaferiyle başlayıp sükse yapan sarı-kırmızılılar ardından tutuk kaldı.

Bu maçın ardından 2-2 biten Gaziantep FK ve 3-2 mağlup olduğu Fenerbahçe sınavlarında 2'şer gol bulan Göz-Göz, 1-1 sona eren maçlarda Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yenişemedi. İzmir temsilcisi golsüz sona eren Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa deplasmanlarında skor üretemedi.

Milli maçlar nedeniyle ligde sezona verilen 1 haftalık aradan sonra 2 puanla son sıradaki Ankaragücü'nü çıkış yakalamak için ağırlayacak Göztepe, bu periyotta yara sarmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte maç yapılmadan geçilecek 15 günlük periyotta sakatlıkları nedeniyle bu sezon formalarına hasret kalan Alpaslan'ın da takıma dönmeleri planlanıyor. Napoleoni bu sezon şimdiye kadar hiç forma giyemezken, Alpaslan ise 3 Ekim'de oynanan Başakşehir maçının ardından 1 aydan uzun süredir sahalara dönemedi.

Göztepe fırtına gibi başlama ama...

 

 

 

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