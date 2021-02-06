Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe, Gaziantep FK maçlarında beraberlikler dikkat çekiyor
06.02.2021 - 14:09 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe, Gaziantep FK maçlarında beraberlikler dikkat çekiyor

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrıldı.

ABONE OL

İki takımın beraberlik serisi 2016-2017 sezonunda başladı. Göztepe 1'inci Lig'de karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'yle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç da 2-2 sona erdi. İki ekibin yolları geçen sezon Süper Lig'de kesişti. 

Sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu defa Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşan Göztepe ve Gaziantep FK yine yenişemedi ve bu maç da 1-1 sona erdi. Bu sezonun 3'üncü haftasındaki karşılaşmada ise Göztepe galibiyeti son dakika golüyle kaçırdı. Maçın uzatma dakikalarında Gaziantep FK penaltı kazandı ve Maxim'in golüyle 90 dakika 2-2 berabere tamamlandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Erol Bulut'tan son dakika Luiz Gustavo kararı!

Göztepe, Gaziantep FK maçlarında beraberlikler dikkat çekiyor

    Mehmet Emin Uluç: "Mesut Özil'in 20-25 dakika oynamasını bekliyorum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivasspor, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
      Sivasspor, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
    2. Eskişehir Başkanı'ndan Bilal açıklaması...
      Eskişehir Başkanı'ndan Bilal açıklaması...
    3. Kasımpaşa'da Yusuf şoku! G.Saray...
      Kasımpaşa'da Yusuf şoku! G.Saray...
    4. Göztepe - Gaziantep FK maçları berabere bitiyor!
      Göztepe - Gaziantep FK maçları berabere bitiyor!
    5. 'Destek verildiği takdirde bütün borçları ödeyeceğiz'
      'Destek verildiği takdirde bütün borçları ödeyeceğiz'
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı için nefesler tutuldu

    Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı için nefesler tutuldu

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    CANLI| Kasımpaşa - Hatayspor

    CANLI| Kasımpaşa - Hatayspor

    Aulas: '500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım'

    Aulas: '500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım'

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet