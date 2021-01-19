Göztepe-Gençlerbirliği: 4-0

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Göztepe ile Gençlerbirliğini karşı karşıya getiren karşılaşma ile devam etti.

Maça hızlı başlayan Sarı Kırmızılılar, ilk golü 25. dakikada Peter Zulj ile buldu. Skor avantajını yakaladıktan sonra oyun hakimiyetini iyice eline alan Göztepe, ilk devrenin sonuna 2 gol sığdırdı. 45. Dakikada N'Diaye ve 45+2'de Halil Akbunar'ın golleriyle skoru 3-0'a getiren İzmir ekibi, devreyi bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda da oyun kontrolünü kaybetmeyen Göztepe, 71. dakikada yine Halil Akbunar'ın attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

İlerleyen dakikalarda iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma İzmir ekibinin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.





İLK 11'LER:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo, Halil İbrahim, Polomat, Murat, Soner, Piris, İlker, Gökhan

MAÇTAN DAKİKALAR

Karrşılaşmanın 9. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

13. dakikada sol kanattan yapılan ortada İlker Karakaş'ın şutunda top yandan auta gitti.

18. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Zulj kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

45. dakikada Göztepe skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Halil'in ortasında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

45 2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Piris da Motta'nın verdiği geri pasta araya giren Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi: 3-0.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman, müsabakayı tribünden takip etti.

Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 3-0 galip tamamladı.