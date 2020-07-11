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11.07.2020 - 20:13 |

Göztepe - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.

Göztepe - Gençlerbirliği (CANLI)
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Göztepe - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı. Göztepe, 39 puanla 9. sırada yer alırken Gençlerbirliği ise 33 puanla 12. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Göztepe'nin ilk 11'i: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Castro, Yalçın, Tripic, Wilczek

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Soner, Candeias, Sefa, Sio, Stancu

Göztepe - Gençlerbirliği (CANLI)

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