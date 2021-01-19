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19.01.2021 - 15:37 |

Göztepe-Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe kendi sahasında son haftalarda düşüş yaşayan Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Göztepe-Gençlerbirliği (CANLI)
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Süper Lig mesaisi, baş döndürücü hızla devam ediyor. 20. haftada Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan zorlu mücadelenin hakemi Burak Şeker... Ligde 6 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Son 2 sınavında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda bulunuyor.

 Göztepe-Gençlerbirliği (CANLI)

İLK 11'LER:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo, Halil İbrahim, Polomat, Murat, Soner, Piris, İlker, Gökhan

Gençlerbirliği ise rakibini deplasmanda yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. İzmir ekibinde Alpaslan sakat. Gençler’de çocuğu olan Sio izinli, Nordfeldt, Salih, Johansson, Ayite ve Stancu sakat. Arda, Sefa ve Candeias cezalı.

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Göztepe-Gençlerbirliği (CANLI)

 

 

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