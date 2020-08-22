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22.08.2020 - 00:37 |

Göztepe, golcü Brown Ideye'yi transfer etti

GÃ¶ztepe, en son Yunanistan'Ä±n Aris takÄ±mÄ±nda forma giyen NijeryalÄ± golcÃ¼ Brown Ideye'yi kadrosuna kattÄ±.Â

Göztepe, golcü Brown Ideye'yi transfer etti
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SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, en son Yunanistan'Ä±n Aris takÄ±mÄ±nda forma giyen NijeryalÄ± golcÃ¼ Brown Ideye'yi kadrosuna kattÄ±.Â 

GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ideye ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ãœlkesinde Bayelsa ile Ocean Boys takÄ±mlarÄ±nda mÃ¼cadele eden 31 yaÅŸÄ±ndaki forvet oyuncusu, Ä°sviÃ§re'de Neuchatel Xamax, Fransa'da Sochaux, Ukayna'da Dinamo Kiev, Ä°ngiltere'de West Bromwich, Ã‡in'de Tianjin Teda, Ä°spanya'da Malaga, Yunanistan'da Olimpiyakos ve Aris takÄ±mlarÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giydi.Â 

KulÃ¼p kariyerinde 384 resmi maÃ§ta 152 gole imza atan NijeryalÄ± oyuncu, milli takÄ±mda da 27 mÃ¼sabakada 6 kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.

GÃ¶ztepe, golcÃ¼ Brown Ideyeyi transfer etti

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