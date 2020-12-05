Göztepe - HK Kayserispor: 1-1

Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.

SÜPER Lig’de üst üste MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, evinde düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor’la 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 73’üncü dakikasında konuk Kayserispor Henrique’nin golüye öne geçti. Göztepe 86’da Soner’in golüyle eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla Göztepe yenilmezlik serisini 5 maça çıkarıp 15 puana yükseldi. Kayserispor ise art arda 3’üncü beraberliğini alarak puanını 9 yaptı.





Maçtan dakikalar

19’uncu dakikada Yalçın’ın uzun pasında topu ceza sahası içinde kontrol eden Halil’in aşırtma şutunda Sapunaru’ya çarpan top kornere çıktı.

29’uncu dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sapunaru’nun kullandığı frikikte kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.

33’üncü dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lopes’in sert şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

49’uncu dakikada Attamah’ın ortaladığı topa İlhan müsait durumda kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.

64’üncü dakikada konuk ekip etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Lopes sağ kanattan ortaladı, Campanharo topa gelişine voleyi vurdu. Meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’ın bakışları arasında az farkla yandan auta çıktı.

72’nci dakikada Kayserispor mutlak golü kaçırdı. Fernandes’in yerden pasında Henrique plaseyi vurdu. Top yandan oyun alanını terk etti.

73’üncü dakikada Kayserispor golü buldu. Aziz’in ara pasında sol çaprazda Henrique kaleci ile karşı karşıya kaldı. Henrique’nin bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

86’ncı dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil’in yerden ortasında Soner topa gelişine vurdu. Direğe de çarpar top filelere gitti: 1-1.

90’ıncı dakikada Kvrzic çeza sahası dışından kaleyi yokladı, top yandan oyun alanını terk etti.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Süper Lig'de son 2 haftadır toplam 8 oyuncunun koronavirüse yakalandığı Göztepe'de maç öncesi 2 oyuncuda pozitif vakaya rastlanırken bu isimlerden birinin stoper Atınç Nukan olduğu kendisi tarafından sosyal medyasında açıklandı. Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor deplasmanından farklı olarak Atınç'ın yerine Titi'ye görev verdi. Titi bu sezon Ankaragücü maçından ikinci kez 11'de görev yaptı. Sakatlıkları bulunan Ideye ve Gassama da maça yetişmedi. Ideye’nin yerine yine Cherif Ndiaye forma giydi.

HALİL DALYA DEDİ

Göztepe'nin altyapısından yetişip sarı-kırmızılı ekipte 9'uncu sezonunu geçiren Halil Akbunar dün Süper Lig'de Kayserispor maçıyla dalya dedi. Göz-Göz'de 3 farklı ligde forma giyip kadronun en eski ismi olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe formasıyla Süper Lig’de 100'üncü maçına çıktı. Halil'e kulüpteki 100'üncü Süper Lig maçı öncesi Başkan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya plaket verdi.

Efsane takımın eski futbolcularından Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı Göz-Göz'de Halil Akbunar, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24'üncü isim oldu. Halil, daha önce kulüpte Süper Lig'de 99, TFF 1'inci Lig'de 102 ve 2'nci Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maçta oynadı. Halil toplamda 42, Süper Lig’de ise 14 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu sezon takımın en çok skor üreten ismi olan Halil, Kayserispor maçına kadar 4 gol atıp, 2 golün de pasını verdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mustafa Sönmez (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) – Murat (xx), Titi (xxx), Mihojevic (xx), Berkan (xx), Yalçın (x) (Dk. 57 Mossoro x), Nwobodo (x) (Dk. 57 Napoleoni x), Soner (xxx), Guilherme (x) (Dk. 76 Tripic x), Halil (xxx), Ndiaye (xx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail (xxx) – Lopes (xxx), Sapunaru (xxx), Kolovetsios (xx), Aziz (xxx), Attamah (xxx), Campanharo (xx), Kvrzic (xx), Henrique (xxx) (Dk. 79 Manzala x), Lennon (xx), İlhan (x) (Dk. 63 Fernandes x)

GOLLER: Dk. 73 Henrique (Kayserispor), Dk. 86 Soner (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Yalçın, Dk. 52 Berkan (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 İlhan Şahin (Göztepe Sportif Direktörü)