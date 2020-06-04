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04.06.2020 - 12:43 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe iç transferi bıraktı

Süper Lig'de koronavirüs salgını sonrası 12 Haziran Cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la karşı karşıya alacak Göztepe, iç transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktı.

Göztepe iç transferi bıraktı
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Sözleşmeleri bitecek yabancıları Beto, Titi, Napoleoni ve Castro ile indirim konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil'in takımdan sadece lige konsantre olmalarını istediği ifade edildi.

Oyuncuların transfer görüşmeleri yaparken kendilerini sahaya veremeyeceğini kaydeden Sepil'in, sezon biter bitmez yeniden transfer harekatına başlayacağı vurgulandı.

Teknik direktör İlhan Palut'un da oyuncularından sadece maçlara odaklanmalarını istediği belirtildi. Sözleşmeleri süren ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan Alpaslan ve Halil'in de durumlarının temmuz sonunda netleşeceği kaydedildi. Trabzonspor maçının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe'de Palut'un, "Öncelikli işimiz maçlarımızı en iyi şekilde oynayıp, taraftarımızı sevindirmek. Transfer konusunu kimse kafasında düşünmesin. Biz öncelikle formamızın hakkını vereceğiz" dediği öğrenildi.

Son olarak 17 Mart'ta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi 37 puanla 8'inci basamakta yer arıyor.

Göztepe iç transferi bıraktı

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