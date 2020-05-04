GÃ¶ztepe, iki grup halinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iki grup halinde devam etti.Â

AntrenmanlarÄ±na geÃ§en hafta gruplar halinde Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde baÅŸlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular, 3 gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Ä°ki ayrÄ± grup halinde yapÄ±lan idmanlarda kondisyon ve pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. FutbolcularÄ±n bugÃ¼nden itibaren iki ayrÄ± gruba ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte iki gruptaki futbolcular tesislerde karÅŸÄ±laÅŸmayacak.Â

Soyunma odalarÄ±, duÅŸlar ve yemekhanenin hizmet vermeyeceÄŸi bu sÃ¼reÃ§te futbolculara tesise giriÅŸlerinde ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lÄ±yor.

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