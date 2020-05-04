Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe, iki grup halinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü
04.05.2020 - 23:12 |

Göztepe, iki grup halinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü

GÃ¶ztepe, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iki grup halinde devam etti.Â

Göztepe, iki grup halinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü

SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iki grup halinde devam etti.Â 

AntrenmanlarÄ±na geÃ§en hafta gruplar halinde Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde baÅŸlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular, 3 gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Ä°ki ayrÄ± grup halinde yapÄ±lan idmanlarda kondisyon ve pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. FutbolcularÄ±n bugÃ¼nden itibaren iki ayrÄ± gruba ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte iki gruptaki futbolcular tesislerde karÅŸÄ±laÅŸmayacak.Â 

Soyunma odalarÄ±, duÅŸlar ve yemekhanenin hizmet vermeyeceÄŸi bu sÃ¼reÃ§te futbolculara tesise giriÅŸlerinde ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lÄ±yor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Büyük itiraf: 'Birçok oyuncu hasta'

GÃ¶ztepe, iki grup halinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

GÃ¶ztepe'li Oyunculardan Taraftarlara Film Ã–nerisi

Ünal Karaman: "KafasÄ±nda soru iÅŸaretleri olan bir oyuncu grubuyla takÄ±mlar lige merhaba diyecek"
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°ngiltere Futbol Federasyonu'ndan 75 milyon sterlinlik kesinti

Ä°ngiltere Futbol Federasyonu'ndan 75 milyon sterlinlik kesinti

Dünyaca ünlü dövüÅŸçüler kafese geri dönüyor

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ§Ã¼ler kafese geri dÃ¶nÃ¼yor

Son dakika... La Liga yönetimi lig için tarih verdi!

Son dakika... La Liga yÃ¶netimi lig iÃ§in tarih verdi!

Ünal Karaman: "Bu iÅŸin ruhuna, doÄŸasÄ±na aykÄ±rÄ± antrenman yapÄ±yoruz"

Ãœnal Karaman: "Bu iÅŸin ruhuna, doÄŸasÄ±na aykÄ±rÄ± antrenman yapÄ±yoruz"

SÄ±radaki Haber