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05.09.2020 - 19:10 | | AA

Göztepe, Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä± transfer etti!

GÃ¶ztepe, Adanasporâ€™dan kaleci Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä± transfer etti.Â

Göztepe, Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä± transfer etti!
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SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, Adanasporâ€™dan kaleci Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä± transfer etti.Â 

GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°rfan Can EÄŸribayat ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

2014-2015 sezonunda Adanaspor'da profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalayan genÃ§ kaleci, alt yaÅŸ kategorilerinde 18 kez milli formayÄ± giydi.

GÃ¶ztepe, Ä°rfan Can EÄŸribayatÄ± transfer etti

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