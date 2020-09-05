05.09.2020 - 19:10 | | AA
Göztepe, Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä± transfer etti!
GÃ¶ztepe, Adanasporâ€™dan kaleci Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä± transfer etti.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, Adanasporâ€™dan kaleci Ä°rfan Can EÄŸribayat'Ä± transfer etti.Â
GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°rfan Can EÄŸribayat ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
2014-2015 sezonunda Adanaspor'da profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalayan genÃ§ kaleci, alt yaÅŸ kategorilerinde 18 kez milli formayÄ± giydi.
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