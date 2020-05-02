GÃ¶ztepe kasayÄ± dolduracak

SavunmanÄ±n gÃ¶beÄŸinde de oynayan Alpaslan'a baÅŸta FenerbahÃ§e olmak Ã¼zere Trabzonspor ve Medipol BaÅŸakÅŸehir'in talip olduÄŸu bildirilirken, Halil'e de Almanya'dan transfer teklifleri geldiÄŸi vurgulandÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larla birer yÄ±l daha sÃ¶zleÅŸmeleri bulunan Alpaslan ve Halil'i iyi bir bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verip bÃ¼tÃ§eyi rahatlatmak isteyen Sepil'in oyuncu baÅŸÄ±na 3'er milyon euro isteyeceÄŸi iddia edildi. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden liglerin ertelenmesiyle gelirleri azalan GÃ¶ztepe'de hem iÃ§ hem de dÄ±ÅŸ transfer iÃ§in kaynak oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸan yÃ¶netimin gelen transfer tekliflerini titizlikle deÄŸerlendirdiÄŸi kaydedildi. Pandeminin tÃ¼m kulÃ¼pleri maddi olarak olumsuz etkilediÄŸini daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda vurgulayan Mehmet Sepil'in alt liglerde oynayan yetenekli genÃ§leri de takÄ±ma kazandÄ±rmak iÃ§in transfer komitesine talimat verdiÄŸi dile getirildi.

Ã–zellikle Hatayspor'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde 1. Lig'i iyi tanÄ±yan teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'un listesini belirlediÄŸi ve gelecek vaad eden futbolcularÄ± GÃ¶ztepe'ye getirmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.