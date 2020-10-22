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22.10.2020 - 13:36 | | AA

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, son antrenmanını yaptı.

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde taktik, ikinci bölümünde ise duran top çalışmaları üzerinde duruldu.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni, takımdan ayrı çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe müsabakasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

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