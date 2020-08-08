Göztepe, Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, Burak Süleyman'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı, İzmir’e gelen oyuncunun Gürsel Aksel Stadı'nı gezdiği belirtildi.

Futbola Kocaeli Güneşspor'da başlayan 1 Eylül 1994 doğumlu Burak Süleyman, daha sonra Sancaktepe FK, Gölcükspor ve Kocaelispor'da forma giydi. TFF 3. Lig'de 158 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 38 gole imza attı.

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