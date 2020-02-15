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15.02.2020 - 16:18 |

Göztepe - Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe bugün İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.

Göztepe - Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 90 dakikayı Ali Şansalan yönetecek.

Göztepe'de sakatlıkları süren Poko, Reis ve Atınç ile cezalı Beto forma giymeyecek. Ligde ikinci yarıda Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek Denizlispor'la berabere kalan sarı-kırmızılı ekibin geçen hafta yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda oynaması gereken Çaykur Rizespor maçı, konuk ekip olumsuz hava şartları nedeniyle İzmir'e gelemediği için ileri tarihe ertelenmişti.

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Gassama,Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Sitya, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Ligde maçı eksik Göztepe, 20 haftada topladığı 30 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan, hafta içinde Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getiren Konyaspor ise 21 maçta 20 puanla 14. basamakta bulunuyor.

Göztepe - Konyaspor maçında ilk 11ler belli oldu

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