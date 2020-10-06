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06.10.2020 - 16:17 | | AA

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, transfer döneminde takıma "gençleştirme operasyonu" yaptıklarını belirtti.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi
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Lige 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan Papatya, "İlk 4 haftada 6 puanın bu ligde çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Başlangıçlar önemli ama esas olan sezon sonunda nerede bitireceğimiz. Stadımız da hizmete girdi. Taraftarsız olmamız dışında bahanemiz de kalmadı." dedi.

Papatya, transfer döneminde giden oyuncuların yerine transfer yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bununla birlikte gençleştirme operasyonu yaptığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonra genç arkadaşlarımızla uzun yıllar üzerine koyarak iyi neticeler almaya çalışacağız." diye konuştu.

Kerim Alıcı'yı, Lamine Gassama'nın başka takıma gitme ihtimali nedeniyle transfer ettiklerini kaydeden Papatya , "Kerim Alıcı, sağ kanatta 3. futbolcumuzdu, o nedenle Boluspor'a kiraladık, istediğimiz zaman geri alma opsiyonumuz var. Zaten Kerim, Göktuğ, Eren, Ege gibi futbolcularımızı tecrübe kazanmaları için kiraladık." dedi.

Papatya, Kovid-19 sürecinden en fazla olumsuz etkilenen takımlardan biri olduklarını, Gürsel Aksel Stadı hizmete girdikten sonra sadece 3 maç oynayabildiklerini de ifade ederek, "Umarım bir an önce sağlıklı bir ortam yakalanır ve seyircili maçlarla buluşuruz." görüşlerini bildirdi.

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Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatyadan transfer değerlendirmesi

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