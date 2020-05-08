GÃ¶ztepe ligin baÅŸlamasÄ±nÄ± olumlu karÅŸÄ±lÄ±yor

DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle her yerde hayatÄ±n durduÄŸunu ifade eden Papatya, "Maalesef bu salgÄ±n yÃ¼zÃ¼nden dÃ¼nyada sadece futbol durmadÄ± hayat da durdu. Ä°nsanlÄ±k olarak mÃ¼cadele ediyoruz. KÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerin sonuna yaklaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z Ã¼midini taÅŸÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada sektÃ¶rler Ã§ok etkilendi. Futbol aynÄ± zamanda bir lokomotif ve sosyal olaydÄ±r. Futbol insanlarÄ±n hayatÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli yer tutuyor. Bir an Ã¶nce baÅŸlamasÄ±nÄ± arzu ediyoruz. Liglerin baÅŸlama kararÄ±nÄ± da Ã§ok olumlu karÅŸÄ±lÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.Â

BUNDESLIGA REFERANS OLABÄ°LÄ°RÂ

TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m liglerin 12,13 ve 14 Haziran tarihlerinde baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Talat Papatya, "Bu kararlar verilirken tek bir kiÅŸi tarafÄ±ndan alÄ±nmamalÄ±ydÄ±. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Nihat Ã–zdemir aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ± ama 'ÅŸimdilik' ibaresini de kullandÄ±. Bu karar SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Kurulu ile birlikte alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu konuda bir sÃ¼rÃ¼ etken dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordur. Etkenlerin de hepsinin iyi olacaÄŸÄ± sonucunu Ã§Ä±karÄ±p baÅŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. SayÄ±n TFF baÅŸkanÄ±nÄ±n ÅŸimdilik ibaresini Ã¶nemsiyorum. Ã–nÃ¼mÃ¼zde 30-35 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re var. Bu sÃ¼re iÃ§inde kararlar gÃ¶zden geÃ§irilebilir. Almanya'da Bundesliga 16 MayÄ±s'ta baÅŸlÄ±yor. Bundesliga bizim iÃ§in referans olabilir, gidiÅŸata gÃ¶re tekrar karar verilebilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TEK ÅžEHÄ°RDE MAÃ‡ OYNANMAZ

MaÃ§larÄ±n tek ÅŸehirde oynanmasÄ±nÄ±n hiÃ§ gÃ¼ndemlerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Talat Papatya, "Bunlar Ã§ok ciddi kararlar. BÃ¼tÃ¼n senaryolarÄ±n artÄ±larÄ± eksileri vardÄ±r. Biz en iyisini olmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. Tek ÅŸehirde oynamak dediÄŸimiz zaman insanlarÄ±n aklÄ±na Antalya geliyor. Ancak orada yeteri kadar stat yok, bunlar da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Antalya'da Antalya StadÄ±, Akdeniz Ãœniversitesi StadÄ± ve Alanya StadÄ± var. Biz kulÃ¼pler olarak kamplarda oynuyoruz ama oralarda VAR kameralarÄ± yok, SÃ¼per Lig Ã¶zelliklerini taÅŸÄ±yacak sahalar yok. VAR da 3 gÃ¼nde kurulacak sistem deÄŸil. O yÃ¼zden tek ÅŸehir mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Nihat BaÅŸkan Ã§ok net aÃ§Ä±kladÄ± bÃ¶yle bir senaryo gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor" dedi.Â

KURALLARA UYUYORUZ

GÃ¶ztepe futbol takÄ±mÄ±nÄ±n idmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve sosyal mesafe kurallarÄ±na harfiyen uyulduÄŸunu anlatan BaÅŸkanvekili Papatya, "Tesislerimizde kurallar harfiyen uygulanÄ±yor. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nun gÃ¶nderdiÄŸi protokol var. TÃ¼m kurallara ciddi ciddi takÄ±m olarak uyuyoruz. YapÄ±lan koronavirÃ¼s test sonuÃ§larÄ±mÄ±z negatif Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¼tÃ¼n personelimize test yaptÄ±rdÄ±k, pozitif vakaya rastlanmadÄ±. Fakat hayat Ã§ok yavan. Ã‡ok sevdiÄŸimiz futbolcularÄ±mÄ±za, sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z dostlarÄ±mÄ±za uzaktan selam veriyoruz. Antrenmanlar da grup halinde yapÄ±lÄ±yor" ifadelerine yer verdi.Â

EKONOMÄ°K YAPI DEÄžÄ°ÅžECEKÂ

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden futbolda ekonomik dinamiklerin deÄŸiÅŸeceÄŸini sÃ¶yleyen Papatya, "AltyapÄ±lara yÃ¶nelmek zorunluluktur. GerÃ§ekten ciddi anlamda gelirler dÃ¼ÅŸtÃ¼. DÃ¼nya devi dediÄŸimiz takÄ±mlar da bile transferlerin rahat rahat yapÄ±lacaÄŸÄ± bir dÃ¶nemden Ã§Ä±kÄ±yoruz. Bize de yansÄ±masÄ± aynÄ± ÅŸekilde olacak. Daha Ä°nce eleyip sÄ±k dokumamÄ±z gerekecek. Gelirlerin ciddi oranda azaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde tÃ¼m kulÃ¼pler mecburen farklÄ± uygulamalarÄ± gidecekler. Åžu Ã¶zeleÅŸtiriyi yapabiliriz, bir balon vardÄ±. Bu salgÄ±n bu balonun patlamasÄ±na vesile oldu. FarklÄ± bir dÃ¼nyaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Futbolda rakamlar ve rakam aralÄ±klÄ± deÄŸiÅŸiyor. GÃ¶ztepe'de elbette transfer hiÃ§bir zaman bitmez. Scout ekibi ve teknik ekibimiz her zaman oyuncu taramasÄ± yaptÄ±lar. AynÄ± ÅŸekilde iÃ§ transferle ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimiz var. Transfer Ã§ift taraflÄ± olgudur. Oyuncunun isteyip istememesi de Ã¶nemli. Ä°Ã§ transferde Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±, yapÄ±lmaya da devam ediyor. Transfer dÃ¶neminin ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±, ne zaman kapanacaÄŸÄ± Ã¶nemli, bunlarÄ± da bekliyoruz. Ancak ÅŸu isim net kalacak ya da net gidecek diye bir ÅŸey ÅŸu an yok" aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bulundu.

OYUNCULARIMIZIN Ä°STENMESÄ° DOÄžALÂ

Transferin gÃ¶zde isimlerinden olan Alpaslan Ã–ztÃ¼rk ve Halil Akbunar konusuna da deÄŸinen Talat Papatya ÅŸu ÅŸekilde konuÅŸtu: "Alpaslan ve Halil'e tekliflerin olmasÄ± Ã§ok gÃ¼zel, gurur verici bir ÅŸey. Ama resmi bir teklif geldiÄŸi zaman yalan konuÅŸamam. Resmi olmayan teklifler benim iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. OyuncularÄ±mÄ±z hakkÄ±nda bÃ¶yle haberler Ã§Ä±kmasÄ± demek onlarÄ±n gayet baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Biz nasÄ±l iÃ§imizden 'Åžu oyuncu bizde oynasa' diye geÃ§iriyorsak diÄŸer kulÃ¼pler de Alpaslan ve Halil iÃ§in aynÄ± ÅŸeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlardÄ±r. Alpaslan ve Halil'in baÅŸka takÄ±mlarla adÄ±nÄ±n geÃ§mesini Ã§ok normal karÅŸÄ±lÄ±yorum. Papatya ayrÄ±ca altyapÄ±yÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in tesisleÅŸmenin de Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayÄ±p, "AltyapÄ± 6 sene Ã¶nceki planlarÄ±mÄ±zda gerÃ§ekleÅŸtiremediÄŸimiz tek nokta. AltyapÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu yere stadÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. AltyapÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtirecek tesislerimiz iÃ§in arayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z var. Fiziki ÅŸartlar yeterli olmamasÄ±na raÄŸmen Ã§eÅŸitli kategorilerimizde futbolcularÄ±mÄ±z var. Ã–rneÄŸin kaleci geleneÄŸimiz Ali Altuner'den bu yana sÃ¼rÃ¼yor. Â GÃ¶ztepe'ye yakÄ±ÅŸan bir altyapÄ± tesisimiz olduÄŸu zaman ileri gideceÄŸiz. SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var fakat en kÄ±sa zamanda sorunlardÄ± Ã§Ã¶zeceÄŸiz, projelerimizi Ã¼retiyoruz" yorumunu yaptÄ±.Â

HENTBOLDA SALON SIKINTISIÂ

Erkek Hentbol ve KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n liglerden Ã§ekilmesini de deÄŸerlendiren Papatya, " GÃ¶ztepe 17 branÅŸla amatÃ¶r branÅŸlara bÃ¼yÃ¼k destek veriyor. Kritik ve Ã¶nemli sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸimiz bu gÃ¼nlerde herkes ayaÄŸÄ±nÄ± yorganÄ±na gÃ¶re uzatmalÄ±. Bu iÅŸ sadece maddi zorunlukla alÄ±nmadÄ±, iÅŸin manevi boyutu da var. TaraftarÄ±mÄ±za da ileteceÄŸiz. Bir kere spor salonumuz yok. Salonumuzun olmadÄ±ÄŸÄ± ortamda bazÄ± ÅŸeyleri zorlamanÄ±n mantÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu anlamda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zorluklar Ã§ekiyoruz. Åžubelerdi kapatÄ±yoruz demiyoruz, yarÄ±n Ã¶bÃ¼r gÃ¼n ÅŸartlar deÄŸiÅŸir. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mehmet Sepil yapacaÄŸÄ±m dediÄŸi 5 yÄ±llÄ±k hedeflerin hepsinin yÃ¼zde yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi. FarklÄ± cephelerde savaÅŸmak zor oluyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem neyi gÃ¶sterir bekliyoruz. Salonumuz olursa ÅŸartlar deÄŸiÅŸir. Biz prefabrik salondan ÅŸiÅŸme salona kadar tutun projeler Ã¼rettik ama sonuÃ§ alamadÄ±k. Åžundan herkes emin olsun 'hentbol bÄ±rakÄ±lsÄ±n' bir gÃ¼nde alÄ±nan karar deÄŸildir. Hentbol iÃ§in yÃ¶netim kanadÄ± sadece yetmiyor. Seyirci ortalamasÄ± BÃ¼lent Ã–zkul Spor Salonu'nda bin ortalamayÄ± buluyordu. Sonra taraftar sayÄ±mÄ±z 150 200'lere geriledi salon olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in. Salon dilenmekten yorulduk. HiÃ§ bir destek almadan hentbolda maalesef bu iÅŸler uzaktan konuÅŸulduÄŸu kadar kolay deÄŸil" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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