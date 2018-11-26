Göztepe - Medipol Başakşehir: 0-2

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 13. hafta maçında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. İzmir Bornova Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Edin Visca ile 73. dakikada Riad Bajic kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde lider Medipol Başakşehir 30 puana yükselerek en yakın takipçisi Kasımpaşa'ya 5 puan fark attı, Göztepe ise 18 puanla 10. sırada kaldı. Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak, Göztepe ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Goller: Dk. 9 Edin Visca (Penaltıdan), Dk. 73 Riad Bajic (Medipol Başakşehir)

İLK YARI

Karşılaşmanın 2. dakikasında Bajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Beto pozisyonu uzaklaştırdı.

6. dakikada ceza sahası içinde Titi ile mücadele eden Bajic yerde kaldı. Oyunu devam ettiren ve daha sonra VAR'a giden Bülent Yıldırım, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

9. dakikada Edin Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

30. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Mossoro'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Visca'nın şutunda Reis'ten dönen top tekrar Visca'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Göztepeli oyunculara çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.

36. dakikada yarı sahasında kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Mossoro, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra topu Bajic'e aktardı. Sağ çapraz pozisyonda Bajic'in sert şutunda kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Göztepeli oyuncuların kafayla indirdiği topla buluşan Castro'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında topla birlikte bir süre ilerleyen Yasin Öztekin'in sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert, topu kornere gönderdi.

Medipol Başakşehir ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Mert topu kontrol etti.

53. dakikada Visca'nın kaleyi karşıdan gören pozisyonda attığı şutta top yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Mossoro'nun yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Riad Bajic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GÖZTEPE: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2

Stat: İzmir Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Titi, Reis, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges (Dk. 58 Ngando), Alpaslan Öztürk (Dk. 77 Cikalleshi), Yasin Öztekin, Castro, Jerome

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Emre Belözoğlu), Visca, Mossoro (Dk. 76 Kerim Frei), Napoleoni, Bajic (Dk. 84 Adebayor)

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dk. 9 Edin Visca (Penaltıdan), Dk. 73 Riad Bajic (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 8 Cristian Titi, Dk. 33 Berkan Emir, Dk. 48 Lamine Gassama, Dk. 90+1 Tayfur Bingöl (Göztepe); Dk. 15 İrfan Can Kahveci, Dk. 22 Alexandru Epureanu, Dk. 24 Manuel da Costa (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Bayram Bektaş'tan 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile Medipol Başakşehir'in karşılaştığı 13. haftanın kapanış maçında Göztepe, son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparken, Medipol Başakşehir ise Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 1 farklı ismi sahaya sürdü.

Wallace Reis ile Alpaslan Öztürk ilk 11'de başladı

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, ligde 2-1 yenildikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Kadu ve Andre Poko'nun yerine Wallace Reis ile Alpaslan Öztürk Medipol Başakşehir karşısında mücadele etti.

Abdullah Avcı'dan zorunlu değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasına göre 1 farklı isme şans verdi. Avcı, o müsabakada ilk 11'de yer alan cezalı Mahmut Tekdemir'in yerine Gökhan İnler'le maça başladı. Emre Belözoğlu ile Emmanuel Adebayor'un yedek soyunduğu Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle İzmir'e getirilmeyen Arda Turan kadroda yer almadı.

Gökhan İnler ikinci kez ilk 11'de yer aldı

Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, sezonun birinci haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasının ardından ikinci kez ilk 11'de yer aldı. İstanbul temsilcisinin genç oyuncusu Salim Farsak ilk defa maç kadrosunda kendisine şans buldu.

"İyi ki varsın öğretmenim" pankartı

Sahaya "İyi ki varsın öğretmenim" yazılı pankartla çıkan Göztepeli futbolcular "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla turuncu bant ile mücadele etti.

Lider, İzmir'den galibiyetle dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'nın 5 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Edin Visca'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, yağışlı havada oynanan müsabakada ikinci yarıda Riad Bajic'in golüyle 2-0 üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanında rakibini 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'ya 5 puan fark

Bu sonuçla puanını 30'a çıkaran Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada Kasımpaşa karşısında 2-1'lik skorla alan Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Üst üste 5. galibiyetine imza atan İstanbul temsilcisi, Süper Lig geçmişinde ilk defa 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Göztepe iç sahada 5 maç sonra kaybetti

Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle 18 puanda kalan Göztepe, haftayı averajla 10. sırada tamamladı. İzmir'de oynadığı son 5 maçını kazanan Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından iç sahada ikinci yenilgisini aldı.

Medipol Başakşehir penaltıdan ilk golünü attı

Göztepe karşısında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Edin Visca, bu sezon 4. golünü kaydetti. Bu sezon deplasmanda ilk golünü atan Visca, daha önceki 3 golünü iç sahadaki Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kaydetmişti.

Bu sezon penaltıdan ilk kez gol bulan Medipol Başakşehir'de Emmanuel Adebayor, Bursaspor karşısında penaltı atışını gole çevirememişti.

Riad Bajic'in 4. golü

Medipol Başakşehir'in 2. golünü kaydeden Riad Bajic geçen hafta Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi fileleri havalandırdı. Bajic, bu sezon ligde 4. golüne ulaştı.

Göztepe penaltıdan ilk kez gol yedi

Süper Lig'de bu sezon aleyhine 3. kez penaltı kararı verilen Göztepe, ilk defa penaltı vuruşunda gol yedi. Daha önce Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un penaltı vuruşlarını kurtaran Beto, Edin Visca'nın atışında gole engel olamadı.

4 futbolcu cezalı duruma düştü

Göztepe'de Titi ile Lamine Gassama, Medipol Başakşehir'de ise İrfan Can Kahveci ile Manuel da Costa bu sezon 4. sarı kartlarını görerek cezalı duruma düştü. Göztepeli futbolcular 14. haftadaki Antalyaspor deplasmanında, Medipol Başakşehirli oyuncular ise İstanbul'daki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan müsabakayı 7 bin 914 kişinin takip ettiği belirtildi.