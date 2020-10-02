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02.10.2020 - 10:18 | |   İZMİR (AA)

Göztepe, Medipol Başakşehir deplasmanında

Süper Lig'de son 2 haftada sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Göztepe, Medipol Başakşehir deplasmanında
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Sezona evinde Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1, geçen hafta da İzmir'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde ilk 3 haftayı 5 puan ve averajla 7. sırada geçen Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Göztepe'de Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo'nun sakatlıkları bulunuyor.

Henüz puanı bulunmayan Medipol Başakşehir'le Süper Lig'de 6 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 4 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 11 gol gördü.

Göztepe, Medipol Başakşehir deplasmanında

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