Göztepe revire döndü

Alpaslan ve Napoleoni'nin bu sezon uzun süreli sakatlık yaşadığı sarı-kırmızılılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın sol ayak bileğinde bağlarda zorlanma ve kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Senegalli oyuncu, davet aldığı ülkesinin milli takımından affını istedi. Savunmada Gassama gibi yine aynı maçta sakatlanıp oyun dışı kalan Atınç'ın sol dizinde zorlanma ve kemik ödemi tespit edilip tedavisine başlandı.

Sağ ayak bileğinde ödem ve tendonlarda iltihaplanma bulunup Bosna Hersek Milli Takımı kadrosundan çıkan Mihojevic, sol hamstring kas yaralanmaları olan Alpaslan ve Murat Paluli ile sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olan Ideye Brown'ın tedavileri de sürüyor. Özellikle defans hattında görev yapan Gassama, Alpaslan, Murat Paluli ve Atınç'ın sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor. Göztepe'de Poko, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndaki Gambiya maçları için Gabon Milli Takımı'na katılırken, kaleci İrfan Can da Ümit Milli Takım kafilesinde yer alıyor.

SEPİL'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Koronavirüs testi pozitif çıkan Göztepe ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'e taraftarlar geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Sepil, test sonucunun pozitif çıkmasını kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan, "Koronavirüsle ben de tanıştım. Cumartesi Erzurumspor maçından sonra ilk semptomlar gözüktü. Pazar günü de kas ağrıları başlayınca pazartesi sabah test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Son 24 saattir semptomlarım azaldı. Evde tedavim sürüyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evden günlük hayatımı sürdürüyorum. Lütfen dikkatli olalım. Benim gereken özeni göstermediğim belli. Maske-mesafe kurallarına çok uyduğum söylenemez. Lütfen siz dikkatli olun, hepinizi çok seviyorum" mesajıyla duyurup, taraftarlardan maske-mesafe kuralına uymalarını isterken, sarı-kırmızılılar da Başkan Sepil'e destek ve sevgi mesajları gönderdi.